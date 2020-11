L’entraîneur du Barça, Ronald Koeman, a fait le point sur la situation d’Antoine Griezmann lors d’une interview accordé au Mundo Deportivo. Le coach catalan souhaite rester positif avec l’international français.

« Il a besoin d’un peu plus de confiance et le fait de marquer des buts donne toujours cette confiance. On ne peut pas dire qu’il ne travaille pas, il travaille beaucoup. En sélection, il peut se sentir un peu plus libre en passant beaucoup de temps avec eux et en jouant toujours dans la même position », a indiqué Ronald Koeman, l’entraîneur du Barça, dans les colonnes du Mundo Deportivo.

Avant de poursuivre son analyse sur Griezmann : « Il y a beaucoup plus de choses, mais un joueur qui travaille si dur et qui essaie de changer les choses, je pense qu’à la fin, il arrivera où il veut. Sa meilleure position peut être plus au centre avec beaucoup de liberté sur l’aile droite à l’intérieur, avec Dembélé jouant plus à l’extérieur. Ce sont des postes dans lesquels il peut donner beaucoup à cette équipe du Barça. »