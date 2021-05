Sur la dernière marche du podium (3ème, 79pts), le FC Barcelone s’est fait devancer par ses deux rivaux de toujours, le Real Madrid (2ème, 84pts) et l’Atlético Madrid (1er, 86pts). Une accumulation de mauvaises prestations qui mettent en danger Ronald Koeman, entraîneur du Barça. Menacé, le Néerlandais justifie sa saison en dézinguant ses hommes.

Ce samedi 22 mai, les hommes de Ronald Koeman ont remporté une rencontre bien terne face à Eibar (0-1), la lanterne rouge du championnat. En conférence de presse d’après match, le technicien a reconnu que la saison avait été difficile tout en justifiant ce constat en disant qu’il s’agissait d’une année de transition. Des propos qui apparaissent une ultime tentative pour sauver sa tête. Des déclarations sensées justifier les récentes performances du club catalan.

Ronald Koeman : « Nous voulons tout gagner, mais la vie n’est pas si facile. Nn ne peut pas toujours tout gagner. L’Atlético méritait de remporter le championnat. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs qui ont besoin d’apprendre. Nous avons une équipe très jeune, différente de celle de l’Atlético ou du Real Madrid, qui ont des joueurs plus expérimentés. Depuis mon arrivée, nous avons fait des changements et tout ne peut pas être réalisé en une saison. Nous méritons d’avoir plus de temps. Au moment où nous sommes arrivés, l’équipe était terminée. La seule signature que nous avons faite était Dest, le dernier jour. Cette équipe n’est assez forte, pas encore. Elle n’est pas au niveau que nous voulons avoir au Barça. Nous essayons d’améliorer l’équipe. Nous avons des joueurs plus âgés qui ont montré qu’ils avaient le niveau pour cette équipe. D’autres, plus jeunes, ont besoin d’acquérir de l’expérience et seront de meilleurs joueurs dans le futur. »

Concernant son avenir direct, Ronald Koeman est resté flou : « Je ne pense que c’était mon dernier match. J’ai un contrat et je suis calme. Si le club veut changer quelque chose, il doit me parler, c’est tout. »