De retour à Chelsea l’été dernier, Romelu Lukaku déçoit et passe désormais son temps sur le banc. Un mal-être croissant qu’il ne digère plus. Il souhaite quitter les Blues et tente de revenir à l’Inter Milan.

L’histoire est quelque peu rocambolesque. Vendu en juillet 2014 pour 35 millions d’euros à Everton, Romelu Lukaku est ensuite passé par Manchester United avant de s’envoler pour l’Italie et l’Inter Milan. En Serie A, le Belge s’est éclaté deux saisons en enchaînant les buts avec son compère offensif, Lautaro Martinez. Des performances remarquées qui attisent l’intérêt de Chelsea. Les Blues ont dégainé l’été dernier avec un joli chèque de 113 millions d’euros. Le grand gagnant semble être l’Inter Milan alors que Romelu Lukaku tenterait désormais de faire le forcing pour quitter Londres et rentrer en Italie.

La presse italienne est unanime. Selon la Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport, Romelu Lukaku veut quitter Chelsea et faire son retour à l’Inter Milan. Un souhait rapidement brisé par les Nerazzurri qui ne sont pas intéressés pas à un tel retour. Le club lombard avait besoin de liquidités et ne compte pas faire un pas en arrière. D’autant plus que les résultats sportifs sont plus que convaincants.