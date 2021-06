Gianluigi Donnarumma, 22 ans, va s’engager au Paris Saint-Germain pour les cinq prochaines saisons. Une décision que le sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini valide.

Actuellement avec la sélection d’Italie, Gianluigi Donnarumma va passer sa visite médicale et signer son contrat avec le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Présent en conférence de presse, le sélectionneur Roberto Mancini estime que son gardien fait le bon choix : « Honnêtement, je ne suis pas au courant et je ne sais pas ce qu’il va se passer. Gianluigi est un grand gardien et il prendra sa décision en toute tranquillité. S’il va à Paris, ce serait un bon choix, parce que c’est une grande équipe. »

En attendant, l’ancien gardien de l’AC Milan sera sur le terrain, lundi à 21h avec l’Italie. Il affrontera la Suisse lors de la deuxième journée de la phase de poule de l’Euro 2020. En cas de victoires les champions du monde 2006 peuvent faire un grand pas vers la qualification pour la phase à élimination directe.