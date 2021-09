Cette année encore, la course pour la chasse au Ballon d’Or 2021 sera acharnée. Ancien champion du monde 1998, Robert Pires a sa préférence et se confie à ce propos.

Celui est devenu consultant pour « M6 » a donné son avis au magazine allemand « Kicker » et pense que Robert Lewandoswski mérite de remporter le graal. L’attaquant du Bayern Munich marche sur l’eau depuis bon nombre de saisons et n’a même pas pu glaner le trophée l’année dernière à cause de la pandémie mondiale. « Robert aurait mérité le Ballon d’Or cette année. » Confie-t-il. Voir désormais qui deviendra le prochain Ballon d’Or. Jorginho, Messi, N’Golo Kanté, Robert Lewandoswski et Karim Benzema font parties de la discussion…