Ces dernières semaines, Robert Lewandowski a pris tous les risques pour offrir au FC Barcelone l’opportunité de le signer mais les négociations stagnent. Un scénario qui le force a posé un ultimatum aux Catalans.

A 33 ans, Robert Lewandowski n’a plus le temps de tergiverser et s’est volontairement mis en porte-à-faux avec le Bayern Munich pour mettre le FC Barcelone en situation de force. Au côté de son agent, le Polonais a affirmé ses envies d’ailleurs mais n’a pas constaté la moindre réaction du Barça malgré les approches en coulisses. Une situation qui ne plaît pas au leader offensif de l’écurie bavaroise qui attend un geste de l’écurie catalane.

Pour accélérer les choses, Robert Lewandowski aurait – d’après les informations délivrées par Todo Fichajes, posé un ultimatum au FC Barcelone. Le Polonais se montre impatient et souhaite que son transfert soit réglé le plus rapidement possible, peu importe les difficultés qu’entrevoies l’écurie catalane. Si le Barça ne rentre pas en négociations avec le Bayern Munich, le buteur et son entourage seront prêts à envisager toutes les possibilités et à quitter l’Allemagne pour une autre formation que le FC Barcelone.