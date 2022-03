Pour Fabrizio Romano, le seul remplaçant possible de Kylian Mbappé s’appelle Lewandowski.

Homme fort du Paris Saint-Germain cette saison, Kylian Mbappé est toujours attendu au Real Madrid en fin de saison. Malgré la dernière offre de prolongation mirobolante du club francilien, la confiance rège en Espagne. « Kylian Mappé sera Merengue la saison prochaine », se risquent même à dire quelques médias madrilènes. Et en cas de départ du Français, le PSG devra vite s’activer pour lui trouver un remplaçant.

Invité de l’émission La Gazzetta Dello FIVE, Fabrizio Romano a donné une petite piste à Leonardo et ses dirigeants. Le journaliste italien n’est pas sans savoir que Robert Lewandowski a des envies d’ailleurs, et il imagine bien le serial buteur du Bayern Munich sous les couleurs du PSG. « Si je devais miser sur la prochaine destination de Robert Lewandowski ? Bonne question… Je garderais un œil sur le Paris Saint-Germain. La relation avec son agent, Pini Zahavi, est très bonne ! »