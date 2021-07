MediaPro parti, la Ligue Europa ainsi que la nouvelle League conférence n’avaient plus de diffuseurs en France. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, puisque RMC Sport vient de racheter les droits.

Sans Ligue des champions, récupérée par « BeIN Sports » et « Canal+ », la chaîne contre-attaque avec la diffusion de plus de 265 matchs européens la saison prochaine. Il y a quelques heures, RMC Sport a annoncé qu’elle serait le diffuseur officiel pour la Ligue Europa, mais également la Conférence League pour la période 2021-2024. Depuis le départ de MediaPro, plus personne ne diffusait la C3 et c’est désormais chose faite. Par ailleurs, RMC Sport discuterait toujours avec Canal+ pour co-diffuser les deux meilleures affiches de Ligue des champions à la rentrée.