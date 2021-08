C’est la rentrée, et la valse des consultants bat son plein. Nicolas Anelka est recruté par RMC Sport et RMC. Voici le communiqué.

RMC Sport et RMC sont fières d’annoncer l’arrivée de leur nouveau consultant Nicolas Anelka au sein de leurs équipes. L’ancien international français, dont la parole est rare dans les médias, officiera en tant que consultant pour l’UEFA Champions League sur la chaîne TV RMC Sport. Il interviendra également dans le show Rothen s’enflamme sur la radio RMC.

Le vainqueur de l’UEFA Champions League avec le Real Madrid (2000) et le vainqueur de l’Euro 2000 avec l’Équipe de France devient la nouvelle tête d’affiche de RMC Sport. Dès le 14 septembre, il rejoint l’équipe de l’émission Champions Zone composée de Jean-Baptiste Boursier et les deux talents révélés par RMC Sport : les consultants Federico Balzaretti, ancien international italien, et Johan Djourou, ancien défenseur d’Arsenal.

De la Ligue 1 à la Premier League, en passant par la Liga et la Serie A, Nicolas Anelka (42 ans) s’est forgé une grande expertise dans les plus grands clubs de football européens. Chaque mardi et mercredi d’UEFA Champions League, les passionnés de football auront enfin l’occasion d’accéder aux analyses de l’ancien attaquant du PSG, du Real Madrid, de Chelsea, d’Arsenal, de Liverpool, de Manchester City ou encore de Juventus.

Tout comme les abonnés de RMC Sport, les auditeurs de RMC pourront eux aussi profiter de l’expérience et de l’expertise de Nicolas Anelka qui réagira sur l’actualité du football, chaque mercredi dès 18h, dans le nouveau show de Jérôme Rothen, Rothen s’enflamme.

Karim Nedjari, Directeur Général de RMC et RMC Sport : « Nicolas Anelka incarne la parole forte, indépendante et experte. Son expérience inégalable en Ligue des champions, qu’il a gagnée avec le Real Madrid, sera une richesse pour RMC et RMC Sport. Bienvenue à Nicolas dans une maison qui partage, sans compromis, la passion du football. »