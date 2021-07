Riyad Mahrez (30 ans) ne compte pas quitter Manchester City pendant ce mercato d’été.

« Si j’ai envie d’aller plus haut ? Je ne vois pas ce qu’il y a de plus haut que City, a indiqué le champion d’Afrique pour la chaîne YouTube Oui Hustle. Essayer un autre championnat ? Non, j’aime vraiment l’Angleterre et le football anglais est magnifique. Je n’ai pas envie de le quitter. Et j’ai des objectifs à aller chercher. » Le message est passé.