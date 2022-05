Formé au FC Barcelone et considéré comme une des grandes promesses du club catalan depuis plusieurs années, Riqui Puig devrait faire sa valise lors du mercato estival.

Joueur du FC Barcelone Riqui Puig ne fait même plus partie du groupe et des plans de son entraîneur Xavi Hernandez. Rester finalement au club en 2020 lorsque Ronald Komean était encore le coach du Barça, Puig devrait bien partir l’été prochain. « Riqui Puig doit partir quoi qu’il arrive cet été« , explique-t-on au sein du club. Les statistiques donnent le même conseil, mais il est vrai aussi qu’ils ont besoin de son départ de l’effectif pour faire de la place aux joueurs que veut Xavi. Une situation difficile pour le joueur de 22 ans qui est sous contrat avec le Barça jusqu’en 2023 et sera donc libre l’été prochain. Un possible prêt peut être également la solution avant de le laisser partir libre au mercato.