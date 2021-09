Après la nouvelle contre performance des Bleus en Ukraine (1-1), Daniel Riolo s’est complètement lâché sur le sélectionneur des Bleus.

« Je trouve ça dingue qu’on n’arrive pas à comprendre comment ça joue. Je ne sais pas comment Deschamps veut jouer… Et quand il y a Mbappé, c’est encore pire ! Car lui est dans son style à lui, Benzema aussi, Griezmann on ne sait pas où il va. Dans un 4-3-3, avec les bons milieux de terrain que l’on a, même avec ça, on n’y arrive pas. En fait, les joueurs n’arrivent pas à se mettre dans le système. Pogba essaye d’être le patron de l’équipe, mais on ne sait pas où il est le mieux. L’animation des côtés, c’est compliqué. Rabiot n’est pas un ailier… », s’est exclamé le polémiste à l’antenne de RMC. « On parle de la compo, mais c’est impossible de parler du match en lui-même. Quand le match se termine, on ne parle pas du match… C’est toujours ça avec les Bleus. Car la plupart du temps on s’est emmerdés. Mais on parle de l’éventuelle compo du match d’après en espérant que ça ira mieux… Et à chaque fois, on est déçus du contenu… C’est fou ! »