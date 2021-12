Déçu par le fond de jeu et la construction de l’effectif, Daniel Riolo ne mâche pas ses mots au moment de juger le PSG.

Entre la défaite logique face à Manchester City (1-2) en Ligue des champions, les rumeurs de départ de Mauricio Pochettino ou encore les critiques envers le trio magique Messi-Neymar-Mbappé, Daniel Riolo commence à voir rouge avec ce Paris Saint-Germain. De passage à l’antenne de RMC, le chroniqueur a poussé un énième coup de gueule contre le club de la capitale.

« Il n’y a qu’au PSG que ça se passe comme ça. Au Bayern, à Liverpool enfin bref, partout, les équipes vivent, jouent. Les supporters de ces clubs suivent la saison. Elle commence en août et ils espèrent qu’elle dure le plus longtemps possible. Au PSG, c’est un ou deux matches avant Noël et après on vend du rêve. À vrai dire, je vais ranger l’ironie et le second degré et dire que je trouve ça scandaleux. Oui, il n’y qu’au PSG qu’on construit aussi mal un effectif. Il n’y a qu’au PSG que le coach sait qu’il va se planter après deux entraînements (…) Il n’y a qu’au PSG qu’on ne comprend rien à la façon de jouer de l’équipe. Il n’y a qu’au PSG que les joueurs font ce qu’ils veulent. À Paris, c’est le néant. Et le pire, c’est que tout le monde s’en fout. Pochettino répète que tout va bien. Les joueurs ne parlent pas ou quand ils le font ne disent rien. Comment après un tel niveau à Manchester, les Parisiens peuvent affirmer avoir fait un bon match ? C’est stupéfiant de bêtise, de mensonge, d’entourloupe. Tout au PSG devient une immense mascarade. Un jeu de dupes. »