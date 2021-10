Le joueur britannique de 26 ans est arrivé au Toulouse Football Club le 27 août 2020. C’est la première fois qu’il s’exporte depuis le début de sa carrière alors qu’il avait fait le tour de plusieurs clubs anglais et écossais, souvent dans des divisions inférieures. Que peut-il apporter aux Toulousains ?

Un buteur comme on les aime

Rhys Healey joue à la position d’avant-centre et se révèle être un buteur hors-pair. Déjà dans son club précédent, le Milton Keynes Dons, il était ovationné par les supporters avec une chanson hommage dont les paroles sont évocatrices : « His name is Rhys Healey, he scores every week… », comprenez : « Son nom est Rhys Healey, il marque toutes les semaines …». Et en effet, au cours de la saison dernière, au sein du MK Dons, Healey a marqué 12 buts en 20 matchs. Ses coéquipiers anglais l’ont d’ailleurs élu meilleur joueur de la saison 2020.

Une arrivée remarquée

Dès le 26 septembre 2020, à peine un mois après son arrivée chez les Toulousains, Rhys Healey marque un but contre l’AJ Auxerre, participant à la première victoire des Violets depuis octobre 2019. Il enchaîne les matchs avec succès, puisque le 22 décembre, il devient un pilier du club en étant le seul joueur à avoir marqué à chacune de ses titularisations.

Ce sont, en effet, sept buts marqués pour six matchs joués. Il est alors élu meilleur joueur du mois de décembre et il se classe parmi les meilleurs joueurs de la Ligue 2. Le 27 février 2021, le buteur marque son dixième but sous les couleurs toulousaines, barre symbolique de la performance de l’Anglais.

Une année moins impressionnante

L’année 2021 n’a pas égalé la saison précédente pour Healey. La cause probable, une lésion au mollet qui aurait freiné le nouveau Toulousain dans son palmarès. Cette année, ses actions ont été moins décisives, on constate un ralentissement que l’on espère passager jusqu’à ce que le joueur anglais se remette complètement de sa blessure.

De nouvelles victoires attendues

Le dernier match de Toulouse contre l’AJ Auxerre montre que les Violets n’ont pas dit leur dernier mot. Une victoire écrasante, six buts à zéro, due en partie au buteur anglais qui renoue avec les performances puisque c’est un doublé qu’il a offert aux supporters lors de ce match complètement maîtrisé par une équipe de Toulouse bien au-dessus du niveau de son adversaire auxerrois. C’est d’ailleurs pour cette raison que le bookmaker Betclic, l’un des sites de paris les plus fiables selon les avis sur Fiable.net, prévoit une cote assez faible, 2.50 (le 19 octobre), sur le fait que Toulouse remporte le championnat 2021/2022.

Contre l’AJ Auxerre, dès la quatrième minute, Healey trompe le gardien adverse et le score est déjà de trois buts à zéro à la 25ème minute de jeu. Il met le cinquième but du match en deuxième période , à la 72ème minute. Voilà qui fait du bien après plusieurs défaites successives.

Rester en haut du tableau

Il faudra suivre avec attention Rhys Healey qui vient d’accéder au titre de meilleur buteur, ex aequo avec Gaëtan Charbonnier, joueur de l’AJ Auxerre, grâce à son septième but de la saison en championnat. Pour l’instant, les Toulousains restent en tête de la Ligue 2.