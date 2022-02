L’Espagnol Sergi Darder est revenu sur les conditions de son transfert à l’Olympique Lyonnais lors de la dernière journée du marché des transferts, à l’été 2015.

Le 30 août 2015, jour de clôture du mercato, l’Espagnol Sergi Darder est recruté par l’OL pour 12 millions d’euros, en provenance de Malaga. Il fera deux saisons pleines sous les couleurs du club rhôdanien avant d’être prêté puis transféré à l’Espanyol Barcelone. Dans un entretien accordé à ESPN, il revient sur les conditions de son arrivée à Lyon. Et ses révélations sont éditifiantes. « Malaga était en pleine crise et (…) avait vendu une partie de mes droits à un fonds d’investissement sans que je le sache, raconte-t-il. Le fonds d’investissement pouvait plus ou moins décider de mon prix. Porto est venu me chercher, cela avait été accepté par le club et le fonds a dit non. Je suis allé à Lyon le dernier jour du marché. Ma clause de rachat officielle était de 40 millions d’euros, mais j’ai ensuite appris que le fonds avait un accord selon lequel si une offre de 12 millions d’euros arrivait et que Malaga refusait de vendre, ils pouvaient me vendre. Cela ne s’est produit qu’à la dernière minute. »

Ce cas de figure est insensé et à vrai dire à la limite de la légalité. Par le jeu des accords entre ce fonds et son club vendeur, le joueur n’a pas eu son mot à dire dans ce transfert. Il a rejoint l’OL contre son gré. Une situation incroyable qui ne devrait plus se reproduire à l’avenir. La FIFA a décidé d’interdire la co-détention de droits de joueurs.

L’histoire se termine bien car Sergi Darder garde un excellent souvenir de son passage à Lyon. « J’ai plus appris pendant ces 2 ans que pendant 10 ans en Espagne. »