A Manchester United depuis désormais plus d’un an, Edinson Cavani a fait son trou (17 buts, 6 passes décisives en 39 rencontres disputées). A 34 ans, l’Uruguayen a disputé avec sa sélection la Copa America. En conférence de presse, l’ancien du PSG a évoqué sa retraite. Une fin de carrière qui approche.

Edinson Cavani : « Honnêtement, c’est ce à quoi je pense. Je crois que la vie de tout être humain est basée sur des objectifs, sur des désirs à assouvir, des objectifs à atteindre. D’un point de vue footballistique, mon objectif au niveau de la sélection et en général, c’est d’aller au Mondial au Qatar et ensuite de me mettre de côté, de me consacrer à ma famille, à mon entourage, à mes affaires. Je pense que ce sera ma dernière danse. »