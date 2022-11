Ciblé par des insultes racistes après son penalty raté face à la Suisse à l’Euro 2020, Kylian Mbappé a pensé à dire stop à la sélection.

Chouchou du public à l’issue de la Coupe du Monde 2018 où il aura été décisif dans le succès de l’équipe de France en Russie, Kylian Mbappé a connu un tout autre parcours à l’Euro 2020. Détenteur d’un nouveau statut, l’international français de 23 ans a manqué le penalty décisif dans la défaite des Bleus face à la Suisse (3-3, 4-5 t.a.b) en huitièmes de finale de la compétition. Un échec collectif retentissant qui lui aura été amputé et qui l’aura poursuivi jusque sur les réseaux sociaux. Pris à partie, le Parisien a été la cible d’insultes racistes répétées. Particulièrement touché, il a pensé à mettre un terme à sa carrière internationale. Une décision qui aurait pris par surprise l’ensemble du football français.

« Je me suis dit : ‘je ne peux pas jouer pour des gens qui pensent que je suis un singe. Je ne vais pas jouer’. Mais après, j’ai pris le temps de la réflexion avec toutes les personnes qui jouent avec moi et m’encouragent. Et je pense que ce n’est pas un bon message d’abandonner. Parce que je pense que je suis un exemple pour beaucoup de monde. Je n’ai pas lâché l’équipe nationale parce que c’est un message à la jeune génération de dire : ‘On est plus fort que ça' », a révélé Kylian Mbappé, dans des propos rapportés par Sports Illustrated.