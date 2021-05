Le retour de Karim Benzema agite la planète football depuis une semaine. L’attaquant s’est enfin exprimé sur son retour dans L’Equipe du jour. Un simple exercice de communication pour Daniel Riolo, journaliste RMC Sport.

Cinq ans après, Karim Benzema portera à nouveau le maillot de l’Équipe de France lors de l’Euro du 11juin au 11 juillet prochain. Dans l’Équipe du jour, l’attaquant du Real Madrid a enfin réagit. Une interview langue de bois pour Daniel Riolo. Le journaliste Rmc Sport, revient dans un premier temps sur la conférence de presse de Didier Deschamps après avoir annoncé sa liste de 26 joueurs : « Deschamps pourra se cacher éternellement derrière ses résultats, mais humainement je ne m’y ferai jamais. Même au moment de ce qui doit être un grand moment, un instant symbolique, Deschamps rate le rendez-vous. C’est évidemment lui qui a orchestré cette stratégie de com’ ridicule. » Avant d’évoquer l’interview du troisième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions qui pour lui n’apporte rien : « Après 5 ans, on s’est vu et en 5 minutes tout est redevenu comme avant. Si si, il a vraiment dit ça dans l’interview. Il ne manquait plus qu’une photo des deux protagonistes courant sur la plage l’un vers l’autre au ralenti. Peut-être que ces gens là se sont dits qu’on ne pourrait pas comprendre. On doit tous être trop cons. Alors ceux qui ne voulaient plus de Benzema et bien, ils n’en voudront toujours pas. Et ceux qui l’attendaient sont prêts maintenant pour voir ses buts. Le foot, rien que le foot. Moi, j’aime bien aussi quand le foot devient une histoire d’hommes. Ça le rend plus beau, plus fort, plus marquant. J’aime quand le foot devient histoire et légende. Malheureusement Didier Deschamps a décidé qu’on était trop cons pour ça… »

En attendant Karim Benzema sera présent avec la sélection du 11 juin au 11 juillet. Les champions du monde 2018 font partie du groupe F avec l’Allemagne, champion du monde 2014, le Portugal, champion d’Europe 2016 et la Hongrie.