Quel spectacle encore ce soir en Premier League avec notamment la superbe victoire d’Everton à domicile face à Crystal Palace.

Victoire renversante des hommes de Frank Lampard ce soir à Goodison Park. Impuissants en première mi-temps, les Toffees sont rentré aux vestiaires avec deux buts de retard. Jean-Philippe Mateta (21′) a ouvert le score pour Crystal Palace, imité dans la foulée par Jordan Ayew (36′). Mais Everton n’a pas abdiqué et Michael Keane (54′) a vite relancé le suspense. L’inévitable Richarlison (75′) a ensuite inscrit le but de l’égalisation et à 5 minutes du terme, Dominic Calvert-Lewin (85′) a délivré tout un stade d’une tête plongeante somptueuse. Le but de la victoire pour les Toffees, qui assurent officiellement leur maintien en Premier League.

Dans les autres matchs de la soirée, Chelsea a dû se contenter du point du nul (1-1) à Stamford Bridge. Rapidement menés au score suite à un magnifique enchainement de James Maddison (6′), les Blues ont recollé au score grâce à ses deux pistons : Reece James a servi sur un plateau son coéquipier Marcos Alonso (34′). Même score entre Aston Villa et Burnley (1-1). L’ouverture du score d’Ashley Barnes (45′) sur penalty aura permis aux Clarets de sortir de la zone rouge mais Emiliano Buendia (48′) a offert le point du nul aux joueurs de Steven Gerrard.

20h45 : Everton 3 – 2 Crystal Palace

21h : Chelsea 1 – 1 Leicester

Aston Villa 1 – 1 Burnley