Le consultant de Canal+, Pierre Ménès, estime que Rennes représente l’équipe qui a affiché le visage le plus séduisant dans ce début de saison en Ligue 1.

“C’est celle qui me séduit le plus depuis le début du championnat. (…) Cette saison, Rennes a des arguments à faire valoir avec notamment sa nouvelle recrue Guirassy, auteur d’un doublé. Il était déjà extrêmement intéressant avec Amiens et il confirme toutes ses qualités dès sa première titularisation avec le club breton. Il y a beaucoup de possibilités dans cette équipe rennaise. Stéphan dispose de plusieurs solutions, notamment devant. Et l’effectif est beaucoup plus copieux qu’il en a l’air, parce qu’il y a des jeunes – évidemment, je ne parle pas là de Camavinga – qui sont tout à fait capables d’apporter quelque chose dans cette équipe”, a indiqué le consultant de Canal.