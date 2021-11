Suivez en direct ce choc de la 14e journée de Ligue 1 entre le Stade Rennais et le Montpellier Hérault.

Le club breton réalise un bon début de saison sous la houlette de Bruno Genesio et pointait à la 5e place avant cette journée, sur les talons de Lens, Nice et Marseille. Les Rennais vont tenter de confirmer cette bonne passe face au club qui les suit au classement, le MHSC. Un rendez-vous forcément spécial pour Gaëtan Laborde, transfuge du club héraultais et meilleur buteur rennais cette saison.

Rencontre à suivre en direct. Diffusion sur Canal+ Sport.