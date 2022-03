Le Stade Rennais s’est imposé face à Leicester (2-1) mais est éliminé en huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence par le club anglais, qui s’était imposé 2-0 à l’aller.

Les Bretons ont poussé jusqu’au bout et sont passés tout près de l’exploit. Une faute non sifflée dans la surface aurait même pu leur apporter le penalty de la qualification. Bruno Génésio ne digère pas cette décision arbitrale. « Regardez le coup de coude sur Guirassy. Comment on peut ne pas siffler penalty ? Pour moi, c’est une erreur manifeste qui aurait pu être compensée avec la VAR. J’ai surtout envie de féliciter mes joueurs ce soir malgré l’élimination. On aurait mérité mieux, il faut qu’on continue dans cette voie. Je ne pense pas que l’UEFA ait des problèmes financiers pour ne pas mettre la VAR en Conférence League alors qu’elle est présente en Ligue Europa et en Ligue des Champions. Il faut m’expliquer pourquoi il n’y a pas la VAR en Conférence League, encore plus dans des matchs à élimination directe. Je conteste le fait qu’une compétition européenne ne se déroule pas dans les mêmes conditions que les autres compétitions européennes », a déclaré l’entraîneur du Stade Rennais.

Rappelons que la VAR n’est pas en service en Ligue Europa Conférence.