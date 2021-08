Pour renforcer sa défense cet été, Bruno Génésio ciblerait toujours le Strasbourgeois Alexander Djiku.

Toujours à la recherche du remplaçant de Damien Da Silva, parti à l’Olympique Lyonnais cet été, le Stade Rennais n’aurait pas abandonné la piste Alexander Djiku. D’après les informations de L’Equipe, le club breton devra faire une offre d’au moins 15 millions d’euros au RC Strasbourg pour espérer s’attacher les services du défenseur central de 27 ans dans les dernières heures du mercato estival.

Déjà ciblé à l’été 2020 et figurant encore parmi les pistes prioritaires cet été, Alexander Djiku (27 ans) apporterait un peu plus d’expérience dans ce secteur et, comme indiqué lundi dans Le Parisien, Rennes travaille sur ce dossier. Depuis ce week-end, les deux clubs sont en contact alors que le défenseur axial rennais Gerzino Nyamsi a, lui, signé à Strasbourg.