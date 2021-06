Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais a fait le point sur le mercato de son club au micro de TV Rennes. Il était question de l’avenir d’Eduardo Camavinga notamment.

Ce n’est un secret pour personne à un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain, Eduardo Camavinga souhaite quitter le club pour rejoindre le Paris Saint-Germain mais les bretons souhaite conserver la jeune pépite. Probleme, Camavinga réclame 500 000 par mois, soit devenir le plus grand salaire de l’effectif à seulement 18 ans. Le Stade Rennais, ne souhaite pas et ne peut pas lui verser cette somme. Sur le plateau de TV Rennes, le directeur sportif du club, Florian Maurice évoque la situation du joueur : « Aucune offre n’a été reçue, ni du PSG ni de Manchester United pour Eduardo Camavinga. Ce qui est sûr c’est qu’Eduardo sera là demain mardi pour la reprise. On reste calme par rapport à sa situation. Je sais qu’il ne souhaite pas, pour le club, partir libre.

L’ancien directeur sportif de l’Olympique Lyonnais évoque également le départ de Steven N’Zonzi qui n’a pas été prolongé par le club breton : « Il a fait une bonne saison mais dont le club attendait un peu plus pour un joueur de ce standing. On va chercher une animation différente avec un peu plus de dynamisme dans ce secteur de jeu. »

Le Stade Rennais reprend l’entraînement demain et son mercato s’annonce s’annonce bouillant avec des discussions avec « Jens Cajuste, le milieu de terrain international suédois de 21 ans qui évolue à Midtjylland, au Danemark, et qui dispute actuellement l’Euro 2021 avec la Suède. On a bon espoir. On espère finaliser rapidement.» Il évoque également la rumeur d’un prêt de l’ancien vert, William Saliba sous contrat jusqu’en 2024 avec Arsenal mais aussi la piste menant à Dedryck Boyata, actuellement avec la Belgique à l’Euro 2020 : « Un joueur d’expérience très intéressant », dit-il.