Le Stade Rennais est éliminé de la Ligue Europa Conférence, malgré une belle victoire en huitième de finale retour (2-1) face aux Foxes de Leicester.

La défaite 2-0 en terre anglaise au match aller aura coûté cher aux hommes de Bruno Génésio, qui ont pourtant failli renverser les Foxes au retour. Bourigeaud a ouvert la marque dès la 8e minute sur un bon service de Terrier. Les Bretons ont poussé… et ont subi un but en contre par l’ancien Stéphanois Wesley Fofana, de retour à Leicester après une longue blessure. Rennes reprend l’avantage à la 76e par Tait (76e) et pousse, pousse et pousse encore… Mais le score en reste à 2-1. C’est Leicester qui disputera les quats de finale.