A 17 ans, le milieu de terrain du Stade Rennais, Eduardo Camavinga a été convoqué par Didier Deschamps pour affronter la Suède ce samedi et la Croatie le mardi 8 septembre. “DD” a évoqué le but du joueur juste avant sa convocation contre Montpellier en Ligue 1.

“J’ai bien fait de le prendre (rires), voilà, ça résume ce qu’ est capable de faire Eduardo Camavinga malgré son jeune âge, avec sa maturité. Il est en pleine confiance, je pense que le fait de savoir qu’il était sélectionné avec nous a été dans ce sens aussi, mais ce n’est pas ça qui lui a permis de marquer son but. Il a ces qualités techniques dans l’utilisation du ballon, il est très délié. Il met un but qui est magnifique dans sa conception, mais aussi techniquement. Les deux trois feintes de corps qu’il fait sans toucher au ballon … Il a cette aisance technique. S’il peut être décisif en zone offensive tant mieux. Après Rennes était à dix et il se retrouvait côté gauche avec forcément un pouvoir offensif plus important“, a indiqué le sélectionneur de l’équipe de France.