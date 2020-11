Rennes reçoit Chelsea ce mardi soir (18h55, sur RMC Sport) pour le compte de la 4ème journée de la Ligue des Champions.

Pour cette rencontre, Julien Stéphan devra faire sans Dalbert, suspendu, Rugani et Martin, blessés. La presse annonce donc un 4-3-3 pour le club breton lors de ce choc contre Chelsea. Un trio Camavinga-Nzonzi-Bourigeaud devrait être aligné au milieu de terrain. L’attaque devrait être composée de Guirassy et Doku et Léa-Siliki. Voici les compositions probables des deux équipes ci-dessous.

Rennes : Gomis – Traoré, Da Silva, Aguerd, Truffert – Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga – Doku, Guirassy, Léa-Siliki.

Chelsea : Mendy – Azpilicueta, Zouma, Thiago Silva, Chilwell – Kanté, Jorginho, Mount – Ziyech, Abraham, Hudson Odoi.