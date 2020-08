Pierre Ménès, journaliste sportif de Canal+ et ancien de L’Equipe, affirme avoir failli rejoindre le Stade Rennais en 2001 lors du premier passage de Christian Gourcuff sur le banc breton.

Quelques années plus tard (2005), le journaliste rejoindra le Stade de Reims comme chargé du développement, de la communication et du marketing. “J’ai failli aller au Stade Rennais, quand Christian Gourcuff en est devenu l’entraîneur la première fois. Mais une première défaite à domicile 0-5 contre Auxerre a tout plombé. Je n’ai jamais eu de propositions d’agent de joueurs et je n’ai jamais eu envie de faire ça malgré des rumeurs sur mon compte à ce sujet”, a indiqué le consultant de Canal+ dans les colonnes de France Football. Cette approche remonte donc à la saison 2001-2002 lors du premier passage de Christian Gourcuff sur le banc du club breton.