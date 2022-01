Le Stade Rennais aurait un projet très ambitieux, celui de récupérer Hugo Lloris, qui sera en fin de contrat lors du prochain mercato d’été.

Après dix années passées en Premier League sous les couleurs des Spurs de Tottenham, Hugo Lloris pourrait bien poursuivre sa carrière ailleurs, son contrat arrivant à échéance en juin 2022. Et pourquoi pas un retour en France ? C’est en tout cas le rêve fou du Stade Rennais et de son propriétaire François Pinault, qui veulent se pencher sur le dossier Lloris. Malgré tout, cela ne s’annonce pas si simple, notamment à cause du salaire de l’international français, et également du fait que son entraîneur actuel Antonio Conte espère le voir prolonger avec les Spurs. Un transfert qui parait donc bien compliqué, mais Rennes a le droit d’en rêver !