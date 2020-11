Auteurs d’une première partie de saison décevante, bien en deçà des attentes du club, les Girondins de Bordeaux se déplacent sur la pelouse de Rennes (vendredi, 19h) pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Une destination bien connue pour Hatem Ben Arfa qui va défier ses anciens partenaires au Roazhon Park.

Deux défaites d’affilées. 6 buts encaissés sans marquer et une 12e morose place en Ligue 1. A la peine depuis plusieurs semaines, les Girondins de Bordeaux ont besoin de se relancer en championnat après cette pause internationale. Mais la tâche s’annonce compliquée pour les hommes de Jean-Louis Gasset. Un calendrier complexe les attend avec deux déplacements périlleux parmi lesquels figure l’ogre parisien. Mais avant cela, les coéquipiers d’Hatem Ben Arfa doivent se rendre vendredi au Roazhon Park pour y défier le Stade Rennais.

Un club bien connu pour le milieu français. Malgré une victoire en Coupe de France face au PSG, Hatem ne doit pas garder un excellent souvenir de son séjour en Bretagne. Un passage express d’à peine une année et un bon nombre de péripéties. En froid avec ses dirigeants, Ben Arfa s’était plaint plusieurs fois de la qualité de jeu de son équipe et de ses coéquipiers, déclarant qu’il ne « prenait pas de plaisir ». Des mots qui avaient été peu appréciées par Julien Stéphan et qui ont probablement poussé le joueur vers la sortie.

A deux jours de ce déplacement en terre rennaise, Hatem Ben Arfa s’est dit confiant et aborde le rendez-vous avec sérénité. « Malgré tout ce qui peut se dire, on est serein. On sait qu’on doit gagner des matches mais c’est le cas à chaque fois. Ce ne sont pas ces deux matches qui feront que notre saison sera comme ci ou comme ça. Il n’y a pas de pression, on doit voir à long terme. »

Avec cette affiche Rennes-Bordeaux prévue vendredi à 19h, la Ligue 1 reprend ses droits après la trêve internationale pour le plus grand bonheur des amateurs de football français.