Célèbre supporter de l’Olympique de Marseille, René Malleville revient sur les rumeurs et le possible rachat du club avec le duo Boudjellal-Ajroudi. Il en a marre et pense que ces histoires font plus mal qu’autre chose à l’OM.

Sur « Radio Star », René Malleville a donné son avis sur les rumeurs et la nouvelle histoire du rachat et pense que Mourad Boudjellal doit arrêter une fois pour toute.

« Il y a six mois de ça, il a foutu un bordel ce Boudjellal. Il a fait rêver tout le monde avec son Tunisien. Cela s’est vu éteint. Tout d’un coup, ça ressort et je ne savais même pas qu’il avait sorti un livre. Mourad Boudjellal, qu’il ne recommence pas à nous faire chier avec ses interviews. Tapie a raison, il nous avertit. Arrête de parler. Bravo à Tapie. J’en ai plein les couilles qu’on balade les supporters. On t’entend quand tu sors un livre. » Voilà ! C’est du René Malleville dans le texte.