Pisté par les plus grands clubs européens, Renato Sanches devrait quitter le LOSC cet été.

Difficile de prédire où jouera le Portugais la saison prochaine. Une chose est presque certaine : Renato Sanches ne devrait plus porter les couleurs du LOSC. Interrogé à son sujet sur BFM Lille, le président des Dogues Oliver Létang a totalement ouvert la porte à un départ du milieu de 23 ans. « Je me suis déjà exprimé dessus et j’ai déjà discuté avec lui, si une offre d’un grand club arrive, Renato (Sanches) pourra partir. (…) On verra ce qu’il se passera, mais pour l’instant, il est avec nous et il est heureux de l’être. On a vu qu’il avait su montrer un niveau de performance intéressant lors de son retour de blessure en fin de saison, mais également à l’Euro avec le Portugal. »

Arrivé dans le nord de la France en 2019 après un passage compliqué par le Bayern Munich, Renato Sanches aurait notamment été proposé à la Juventus Turin par son agent, Jorge Mendes. Les Bianconeri discutent actuellement avec Manuel Locatelli de Sassuolo et Miralem Pjanic du FC Barcelone, mais pourraient se tourner vers la piste Renato Sanches en cas d’échec des négociations. Le LOSC espère empocher entre 35 et 40 millions d’euros sur ce transfert cet été.