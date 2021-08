Alors que sa cote sur le marché des transferts est au plus haut, Renato Sanches sera certainement vendu par le LOSC cet été.

Si sa saison avec le LOSC aura été moins impressionnante que la précédente, Renato Sanches a regagné des points cet été durant l’Euro 2020 malgré l’élimination du Portugal dès les huitièmes de finale (0-1 face à la Belgique). À tel point que l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich se retrouve dans le viseur des plus grands clubs européens. Arsenal et Liverpool – qui cherche toujours à pallier le départ de Georginio Wijnaldum au PSG – tiendrait la corde dans le dossier, mais Tottenham et le FC Barcelone gardent également un œil sur le joueur de 23 ans d’après les informations du Daily Mail.

Le tabloïde britannique précise que Jocelyn Gourvennec ne retiendra pas Renato Sanches cet été. Malgré une superbe saison, qui s’est soldée par un titre de champion de France, le LOSC a des dettes à rembourser et la vente du Portugais viendrait donner un énorme coup de pouce aux finances du club. Aujourd’hui estimé à 30 millions d’euros (Transfermarkt), il pourrait même rapporter jusqu’à 35 millions d’euros à en croire la presse anglaise. Le départ de Renato Sanches cet été semble inéluctable, mais pour quelle destination ?