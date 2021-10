Ancien joueur de l’Olympique de Marseille mais aussi de l’AS Saint-Etienne, Remy Cabella évolue aujourd’hui dans le championnat russe au FK Krasnodar. Parti du pays il y a quelques saisons, le milieu offensif français est revenu sur son départ.

C’est au cours d’une interview pour « Sainté Inside » que l’ancien montpelliérain est revenu sur son départ lors de la saison 2019. Même si le club russe a fait une grosse offre, il aurait bien aimé poursuivre sa carrière dans le Forez. « Moi, personnellement, même si c’est dur de refuser un transfert de 13 M€, je ne me serais pas laissé partir. Si les dirigeants m’avaient gardé coûte que coûte, peut-être que je l’aurais mal pris sur le moment mais ma famille et Ghislain voulaient que je reste, les joueurs aussi. Avec le temps, comme je ne suis pas quelqu’un de trop rancunier, j’aurais accepté de rester. Je ne suis pas méchant, je n’aurais pas mis la me***. » A conclu le joueur de 31 ans qui est encore sous contrat jusqu’en 2022.