Voici les trois infos mercato de la journée sur la planète mercato.

Info mercato 1 : Jeff Reine-Adélaïde ne veut pas retourner à Lyon. Le joueur a été prêté à Nice dans les dernières minutes du mercato d’été. Ce prêt comprendre une option d’achat pour s’attacher définitivement les services du milieu de terrain de 22 ans. Mais le jeune joueur pourrait aussi faire un choix bien différent afin de rejoindre l’Espagne. Selon les informations de Estadio Deportivo, au cas où les Aiglons refusent de lever cette option, Séville est très intéressé par le joueur pour le prochain mercato estival. « JRA » serait dans le viseur de Monchi. En tout cas son histoire avec l’Olympique Lyonnais est bien terminée. Dossier à suivre…

Info mercato 2 : Auteur de son deuxième but de la saison ce week-end face à Osasuna (4-0), Philippe Coutinho est en train de s’imposer comme l’un des hommes forts du onze de Ronald Koeman. Mais pourtant, le meneur de jeu brésilien ne serait pas contre un départ du FC Barcelone la saison prochaine pour retourner à son grand amour, la Premier League. C’est en tout cas ce qu’il a laissé entendre dans une interview accordée à World Soccer Magazine. « La Premier League est l’une des ligues les plus excitantes du monde. Avoir l’opportunité de jouer pour une équipe comme Liverpool sera toujours un rêve pour moi. Il est impossible de dire ce qui pourrait arriver à l’avenir, mais pour le moment, mon seul objectif est de réussir avec Barcelone. »

Après avoir fait ses premières armes à l’Inter Milan, le Brésilien a illuminé l’Europe sous les couleurs de Liverpool entre 2013 et 2018, marquant 54 buts et délivrant 45 passes décisives. Début 2018, il s’est ensuite installé à Barcelone contre un chèque de 145 M€. Mais l’adaptation aura été très difficile, au point de rejoindre le Bayern Munich en prêt la saison dernière. Il y aura remporté le triplé – championnat, coupe, Ligue des Champions – en disputant 38 rencontres.

Info mercato 3 : Dans le viseur de l’AC Milan depuis quelques temps déjà, Florian Thauvin ne serait pas le seul joueur de l’Olympique de Marseille a attisé la convoitise en Italie. En effet, le club de Zlatan Ibrahimovic serait également intéressé par … Boubacar Kamara ! D’après les informations du média Calcio Mercato, l’AC Milan, qui n’aurait pas encore entamé les discussions pour Kamara, resterait tout de même attentif à ses performances. Le club italien pourrait rapidement tenter de faire une offre sur Kamara, qui est sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2022. Mais l’AC Milan devra se montrer convainquant puisque le joueur de 24 ans serait aussi pisté par la Juventus Turin.