Ce dimanche, on a eu le droit à un festival de buts sur les pelouses de Ligue 1 pour le compte de la 8e journée de championnat.

À la peine depuis le début de la saison, le Stade de Reims a brillamment réagi cet après-midi en s’imposant 4-0 sur la pelouse de Montpellier. Réduis à 9 après les expulsions d’Hilton et Le Tallec (7′, 43′), les Montpelliérains vont craquer face aux assauts rémois. Boulaye Dia (9′, 13′, 56′) s’offre un triplé et Mbuku (31′) inscrit le dernier but.

En déplacement sur la pelouse de Brest, Strasbourg aussi a cartonné. Les Alsaciens s’imposent 3-0 grâce à des réalisations de Diallo (27′), Lala (40′) et Ajorque (67′). Dans les autres matchs de la journée, les Girondins de Bordeaux se sont imposé 2-0 à domicile face à Nîmes. Victoire sur le même score de Metz contre l’AS Saint-Étienne.

