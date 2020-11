C’est officiel, le serial-buteur de Reims, Boulaye Dia, sera sur le marché des transferts cet hiver. Le président Jean-Pierre Caillot a annoncé qu’il ne retenait plus son joueur. Déjà intéressé par le profil du Sénégalais cet été, l’OM devrait se positionner de nouveau sur le dossier lors du prochain mercato qui s’annonce explosif.

Mais quelle sera la future destination du meilleur buteur de Ligue 1 ? Le suspense reste entier. Avec huit réalisations en dix matches, celui qui devance Kylian Mbappé au classement des plus gros scoreurs du championnat, est une source de convoitises. Encore plus depuis que son président Jean-Pierre Caillot a annoncé qu’il ne s’opposait plus à son départ de Reims. Libre pour le prochain mercato hivernal, les enchères devraient monter rapidement autour de Boulaye Dia et son profil qui plaisent énormément. Approché par le Lokomotiv Moscou et l’Hellas Verone, le Sénégalais avait fait comprendre qu’il n’était pas intéressé. En revanche, l’OM, déjà proche du dossier cet été, devrait revenir à la charge dès janvier 2021. Le joueur au profil athlétique, qui marche sur l’eau en ce moment, pourrait faire énormément de bien à une formation marseillaise qui pêche cruellement dans le secteur offensif.

En attendant, David Guion, le coach de Reims, compte toujours sur le talent de son buteur pour sortir son équipe hors de l’eau. « On comprend mieux pourquoi j’étais très content que Boulaye Dia reste avec nous. Avec 8 buts, il nous aide à remonter au classement. Il y a encore 7 matchs avant la trêve hivernale, ce qui m’importe, c’est d’optimiser Boulaye Dia sur ces matchs-là. Je suis dans le présent, on verra au mercato d’hiver ce qu’il va se passer pour lui »

Auteur d’une entame de saison catastrophique, le Stade de Reims pointe à la 16e place au classement de Ligue 1. Une position bien en deçà des objectifs du club.