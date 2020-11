Pendant le mercato d’été, Melvin Bard (19 ans) a été approché par le Bayern Munich. Le jeune latéral gauche a décidé de poursuivre son aventure avec les Gones.

Le joueur a même signé une prolongation de contrat jusqu’en 2024. Sur le site du club, Bard est revenu sur cette période toujours difficile pour un joueur. « C’est sûr que quand on a des clubs comme le Bayern qui s’intéressent à nous cela fait plaisir. Mais mon choix a toujours été le même dans ma tête. C’était l’OL et que l’OL. J’ai vu les départs d’autres latéraux comme une marque de confiance que le club me faisait. C’est à moi de tout faire pour gagner ma place sur le terrain. Je m’entends bien avec les autres, la concurrence est saine. Il y en aura toujours dans le football. Je m’entends très bien avec Maxwel Cornet et on a accueilli Mattia De Sciglio qui est arrivé durant le dernier mercato. Tout va bien », a indiqué le jeune joueur.