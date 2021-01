C’est le record insolite du jour. Kazuyoshi Miura a prolongé son contrat avec le Yokohama FC ce lundi, devenant ainsi le plus vieux footballeur professionnel au monde.

Oubliez Zlatan Ibrahimovic et Olivier Giroud. Le papi du football est japonais et il aura bientôt 54 ans. En effet, Kazuyoshi Miura vient de signer le record de la plus grosse longévité au niveau professionnel puisque le nippon vient de prolonger l’aventure pour une saison supplémentaire avec son club de cœur, le Yokohama FC.

Le vétéran japonais, qui a démarré le périple en 2005, entamera sa 17e saison sous les couleurs du Yokohama FC. « Mes aspirations et ma passion pour le football ne font que croître » a-t-il déclaré fièrement. Celui qui a débuté sa carrière professionnelle en 1986 à Santos au Brésil est l’un des joueurs les plus populaires et respectés au pays du Soleil-Levant. Avec sa sélection, il a inscrit 55 buts en 89 matches. Présent lors du lancement de la J-League en 1993, l’ancien du Genoa a disputé 669 matches dans sa (très) longue carrière.