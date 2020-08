Après 10 années en Premier League et à Manchester City, David Silva va retrouver la Liga avec la Real Sociedad la saison prochaine. Un temps annoncé du côté de la Lazio Rome, le joueur a expliqué son choix sur le site de son nouveau club.

« Je suis très heureux d’avoir rejoint ce club. J’espère qu’on va pouvoir faire de grandes choses ensemble, gagner des titres et célébrer ensemble. J’ai eu beaucoup d’offres, mais j’ai tranché en faveur de celle de la Real Sociedad parce que c’est un club qui travaille bien et son style de jeu correspond au mien. Je connais Saint-Sébastien, de quand je jouais à Eibar, c’est un bel endroit, et tranquille. Ma famille a joué dans cette décision » a confié l’international espagnol.