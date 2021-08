Ancien entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane aurait adoré faire venir le défenseur central français du FC Séville, Jules Koundé lors du mercato.

Aujourd’hui plus sur le banc et remplacé par Carlo Ancelotti, le technicien français était au courant de l’envie et du très probable départ de son défenseur tricolore Raphaël Varane. Selon ESPN, l’ancien numéro dix avait ciblé un autre Français pour succéder au champion du monde en la personne Jules Koundé. Ce dernier évolue au FC Séville et a réalisé une très belle saison sous le maillot andalous. Reste à voir désormais si Ancelotti possède le même objectif… Car Chelsea semble avoir pris une longueur d’avance pour le défenseur français.