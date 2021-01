Philippe Tournon, ancien attaché de presse des Bleus, sort un livre sur les coulisses de L’Equipe de France. Sur RMC, le spécialiste de la presse et ancien journaliste confirme que Zinedine Zidane deviendra un jour sélectionneur des Bleus.

« Si vous m’aviez posé la question en 2006 (année de la fin de sa carrière de joueur, ndlr), quand il a quitté la scène de joueur, je vous aurais dit: ‘Je ne vois pas trop, il va falloir qu’il se lâche, qu’il prenne du coffre’. Depuis, avec ce qu’il a fait au Real avec deux titres de champion et trois coupes d’Europe, jackpot, c’est énorme. Le président (de la Fédération française de football, ndlr) Le Graët l’a dans un coin de sa tête. C’est à peu près dans l’ordre naturel des choses », a indiqué Philippe Tournon sur RMC.

Avant d’ajouter : « C’est une métamorphose. Il faut distinguer le Zidane joueur. Quand il est parti en 2006, il rasait les murs et regardait vers le sol. Quand il a entamé sa deuxième vie d’entraîneur, il s’est redressé et l’homme s’est métamorphosé. Mais le joueur avait besoin d’être protégé et rassuré constamment. » En janvier 2020, Noël Le Graët avait donné un petit indice qui confirme cette hypothèse. « Le jour où Didier partira, décidera de partir ou ne sera pas renouvelé, si Zidane est disponible, il sera l’homme de la situation », avait-il indiqué. Réponse dans les prochaines années.