L’Espagne s’acharne sur Zidane après la défaite du Real Madrid contre Cadix ce samedi soir, (0-1). Si le club madrilène reste pour l’instant 1er au classement de la Liga, les médias sportifs ont clairement descendu le coach français. ce dimanche matin.

Marca a attaqué d’entrée en parlant d’un match “préoccupant pour le Real Madrid”. “L’après-midi s’est terminé sans but, sans aucune réaction, sans idées, sans force …” continuent-ils.

De son côté, AS utilise des mots encore plus durs en parlant de “l’une des plus grandes horreurs de l’ère Zidane.”