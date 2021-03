L’entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane est fier de ses joueurs et le fait savoir. Le champion du monde 1998, après la victoire de son équipe face à l’Atalanta Bergame (3-1) en 8e de finale retour de la Ligue des champions, a pris la défense de son effectif.

« Ce ne sont pas des papys. Ils ont toujours envie de montrer qu’ils sont toujours là, qu’ils sont bons. Modric, sur le terrain, on n’a pas l’impression qu’il a 35 ans. C’est pareil pour tout le monde. On a vraiment fait un gros match. Du début à la fin, on a maîtrisé et on a été très bons défensivement. On l’a aussi été offensivement. On sait qu’on est capable de faire de belles choses. C’est une belle soirée », a déclaré le coach du Real Madrid au mivro de RMC Sport.