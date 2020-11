Capitaine incontournable du Real Madrid et homme fort de Zinedine Zidane, Sergio Ramos devrait prolonger son contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2024.

Alors que son contrat avec le Real Madrid prendra fin en juin 2021, Sergio Ramos aurait finalement pris la décision d’entamer les négociations avec son club autour d’une prolongation. D’après les informations d’ESPN, le capitaine du Real Madrid – qui a inscrit son 100e but avec le club ce mardi en Ligue des Champions face à l’Inter Milan (3-2) – pourrait prolonger son aventure jusqu’en 2024. Il aurait alors 38 ans.

« Ramos terminera sa carrière à Madrid. Il est plus qu’un capitaine », avait notamment déclaré le président Florentino Perez après que le Real Madrid ait remporté le titre la saison dernière. « Il continuera aussi longtemps qu’il le voudra, il le sait. Aussi longtemps qu’il le voudra et qu’il en aura la force, et comme il en a la force, je pense qu’il sera avec nous pendant de nombreuses années. »

L’ancien défenseur de Séville, qui a fait plus de 650 apparitions avec le Real depuis son arrivée en 2005, a remporté cinq fois la Liga et quatre fois la Ligue des champions. Cette saison, il a déjà inscrit 3 buts toutes compétitions confondues.