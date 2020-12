Milieu offensif du Real Madrid Isco (28 ans) bénéficie de beaucoup moins de temps de jeu sous les ordres de Zidane. Du coup, l’idée d’un départ est plus que jamais d’actualité.

Selon les informations de « AS » , l’ancien joueur de Malaga envisage plus que jamais un départ durant le mercato hivernal. Isco devrait rester dans le championnat espagnol mais filer du côté du FC Séville. Il a tranché en faveur du club andalou en raison de l’identité de son entraîneur, Julen Lopetegui. Le Real Madrid acceptera de vendre son joueur de 28 ans contre une somme comprise entre 15 et 20 M€ et pourra économiser son salaire de 7 M€ annuel net. Affaire à suivre…