Coach du Real Madrid, Zinedine Zidane prend la défense de son joueur Isco qui a été très moyen le week-end dernier face à Cadix en championnat.

“Ici, on est tous dans le même bateau, les critiques nous rendront tous plus forts. C’est normal d’être critiqués, surtout après notre dernier match. Mais nous ne pouvons penser qu’au prochain match. On mérite les critiques, moi le premier, les joueurs eux essayent, donnent tout. Nous allons essayer d’inverser la tendance. Il y aura toujours des critiques, même en cas de victoire”. A déclaré le coach merengue face à la presse