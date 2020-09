Champion d’Espagne en titre, Zidane fait confiance aux joueurs à sa disposition et ne souhaite pas une arrivée à tout prix.

Le mercato “Galactique” ne sera pas pour cette année. Comme l’a laissé entendre Florentino Perez, Mbappé et Camavinga seront sans doute les arrivées madrilènes en 2021. Mais cette année, on économise.

«Ce que je peux dire c’est que je suis content avec l’équipe que j’ai, c’est la meilleure, j’ai confiance en elle, nous on va travailler pour être bien physiquement et si on est bien préparés on pourra être compétitifs et accomplir notre objectif qui est de gagner. L’équipe que j’ai c’est celle-là, je ne veux rien, je ne vais rien demander. Ensuite, comme toujours, je le répète, tout peut arriver d’ici le 4 octobre. C’est comme ça. Tous les entraîneurs, de toute façon, ce que nous voulons c’est que ce 4 octobre arrive. Jusqu’à cette date, tout peut arriver» a déclaré Zinedine Zidane en conférence de presse.