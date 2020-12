Zinedine Zidane a encore une fois adressé des très beaux compliments à son attaquant, Karim Benzema, juste après la victoire contre Eibar en championnat.

« Il est déterminant. Ce qu’il fait, c’est phénoménal. Et pas seulement sur le plan des buts. Je me répète sur Karim, mais il ne fait pas que marquer des buts. Karim, c’est du jeu, il nous apporte de la clairvoyance dans notre jeu, il est très important. Quand il marque, c’est encore mieux, mais au-delà de ça, il est très important pour nous », a indiqué le coach du Real Madrid au sujet de KB9.

Avant de poursuivre son explication et d’évoquer la performance collective : « Il faut relever le travail de tous. Aujourd’hui (dimanche), ça a été un grand match. Et pour faire un grand match, il faut deux équipes. Eibar aussi a eu ses bons passages. Mais je crois que de manière générale on a contrôlé le match. Et on mérite cette victoire. »