Le Real Madrid a concédé un triste match nul sur la pelouse d’Osasuna (0-0), samedi soir, dans des conditions climatiques très difficiles, puisque l’Espagne subit actuellement une forte tempête.

« Ce n’était pas un match de football ce soir, le match aurait dû être reporté. Certes, ce n’est pas une excuse, mais on ne devrait pas autoriser des matchs dans ces conditions. Nous avons fait ce que nous pouvions faire sur le terrain. On ne sait même pas quand on pourra rentrer à Madrid. »

Rappelons que dans le même temps, le FC Barcelone s’est imposé 4-0 à Grenade et a donc repris deux points sur le Real Madrid.